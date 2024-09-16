В Башкирии посеяли 50% озимых

В Башкирии убрано 48% засеянных площадей, и одновременно ведётся посев озимых под урожай следующего года. Республика находится в зоне рискованного земледелия, и выносливые озимые зерновые с более высокой урожайностью являются отличной страховкой, напомнили в минсельхозе РБ.

На сегодня, 16 сентября, в регионе засеяно 50% запланированных под озимые площадей — 189 тыс. га. В том числе озимой пшеницей 142 тыс. га (56% от плана) и озимой рожью 41 тыс. га (43% от плана). Также ведётся посев озимой тритикале (гибрид пшеницы и ржи).

Вместе с этим убранные и отдыхавшие поля начинают готовить к зиме, чтобы они весной максимально вобрали влагу и усвоили внесённые удобрения. Планируется обработать 1,322 млн га, пока работы выполнены на 17% - 219 тыс. га. В них внесено более полумиллиона тонн органики.