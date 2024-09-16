В Башкирии инвестиции растут значительно быстрее среднероссийского уровня

На протяжении последних 5 лет в Республике Башкортостан обеспечена положительная динамика роста инвестиций в основной капитал более чем в 1,5 раза. В то время как в целом по России и Приволжскому федеральному округу инвестиции увеличились менее чем на 30%.

Первое полугодие мы завершили с объемом инвестиций 273 млрд рублей и темпом роста в 126,6%, опережая общероссийскую динамику порядка в 2,5 раза. Об этом на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе, которое провел Глава республики Радий Хабиров, сообщил и.о. первого заместителя премьер-министра правительства РБ – и.о. министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов.

Первую половину 2024 года Башкирия завершила с объемом инвестиций в 273 миллиарда рублей. Рост составил 126%, что более чем в два раза превышает средние показатели по стране. Положительная динамика отмечается в 15 из 19 ключевых отраслей экономики, на которые приходится 73% всех инвестиций в основной капитал.

Наиболее существенный вклад в инвестиционную динамику дали такие отрасли, как транспортировка и хранение с увеличением на 72% за полугодие (на 23,6 млрд рублей). Существенную роль в этом играют инвестиционные вложения в строительство и реконструкцию федеральных автомобильных трасс М-7 «Волга» и М-5 «Урал», проходящих по территории республики, и реализация ключевых инвестпроектов.

Инвестиции в обрабатывающие производства увеличились в 1,5 раза и составили более 30 млрд рублей. Сегодня эта сфера формирует порядка 20% общего объема инвестпортфеля республики.

В территориальном разрезе в первом полугодии рост инвестиций обеспечили 27 муниципалитетов. В лидерах по приросту объема инвестиций города Уфа, Нефтекамск, Стерлитамак, среди районов - Абзелиловский, Аургазинский, Хайбуллинский и Белебеевский. Если говорить о темповых значениях, то здесь в лидерах Абзелиловский, Аургазинский, Давлекановский, Иглинский и Аскинский районы.

Перечень приоритетных инвестиционных проектов республики включает в себя 375 проектов на 875,8 млрд рублей.

«Проведенная в прошлом году «либерализация инвестиционного законодательства», в рамках которой в 6 раз сокращен объем представляемых инвестором документов и более чем в 2 раза сокращена длительность принятия решений о предоставлении преференций, позволила почти в 5 раз увеличить количество поддержанных проектов, по которым заключены соглашения о реализации и предоставлении конкретных мер поддержки», - заявил Рустам Муратов.

В текущем году проведено 11 заседаний инвестиционного комитета Республики Башкортостан в формате «Инвестиционный час», в ходе которых рассмотрено 74 инвестиционных проекта на 90 млрд рублей.

В республике действует «Единая дорожная карта» по привлечению инвестиций, которая доведена до каждого республиканского органа исполнительной власти, регулярно подводим итоги ее исполнения.

«В целом инвестиционный портфель нашего региона насчитывает более 2200 проектов на сумму 1 триллион 300 миллиардов рублей, увеличившись за пять лет более чем в два раза, - сообщил Рустам Муратов.

К 2030 году Башкирия планирует выйти на объем ежегодных инвестиций в основной капитал не менее 1 триллиона 250 миллиардов рублей и достигнуть их 30-процентной доли в валовом региональном продукте. Сейчас этот показатель составляет 620 млрд рублей.

«Это не такая из ряда вон выходящая цифра, - отметил Радий Хабиров. – Большое искусство - сохранить набранные темпы и двигаться вперед. В целом ситуация с инвестициями неплохая, мы поднялись по динамике и по объемам. Спасибо инвесторам, которые в нас верят».

Ранее сообщалось об увеличении инвестиций в Башкирии за пять последних лет.