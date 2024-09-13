В Башкирии за полгода оформлено более 750 кредитных каникул

За первое полугодие банки предоставили жителям и индивидуальным предпринимателям Башкирии кредитные каникулы по 754 договорам.



В основном это потребительские кредиты – 611 договоров на 82,5 млн рублей. Также каникулы предоставлены по 121 кредитной карте с общей задолженностью 9,7 млн рублей и 17 автокредитам на 18,9 млн рублей. Пять кредитов на 1,3 млн рублей оформили индивидуальные предприниматели.



«На постоянной основе механизм кредитных каникул заработал с января 2024 года. До этого на отсрочку платежей могли рассчитывать пострадавшие от пандемии коронавируса или от санкций, – напомнил заместитель управляющего отделением Башкортостан Уральского ГУ Банка России Егор Михтанюк. – Временно, на срок до полугода, приостановить ежемесячные выплаты долга можно в двух случаях: если доходы упали больше чем на 30% по сравнению с предыдущим годом или если заемщик пострадал в результате чрезвычайной ситуации – например, пожара или наводнения».



Напомним, с 2019 года заемщики имеют право на ипотечные каникулы. Для этого должны быть одновременно соблюдены несколько условий: резкое ухудшение финансового состояния, в ипотеку оформлено единственное жилье, размер кредита не превышает лимита. За полгода в Башкортостане этой возможностью воспользовались 62 заемщика. Сумма их кредитов более 190 млн рублей.



Те, кто не справляется с платежами, но не подпадает под требования законов о кредитных и ипотечных каникулах, могут обратиться за реструктуризацией долга по собственным программам банков. С января по июнь в республике графики платежей пересмотрены по 14,4 тыс. договорам на 5,5 млрд рублей.