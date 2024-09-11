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Экономика
11 Сентября , 16:36

Мобильное приложение ПСБ для бизнеса признано лучшим в России

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
Фото:ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

ПСБ занял первое место в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для бизнеса, опередив конкурентов в шести из десяти блоков: «Мобильный банк как платформа», «Рассчетно-кассовое обслуживание», «Корпоративные карты», «Прием платежей», «Привлечение средств» и «Депозиты». Рейтинг Business Mobile Banking Rank 2024 составлен на базе исследования консалтингового Markswebb.

Аналитики агентства оценивали мобильные банки по уровню удобства и функциональности сервисов. Всего в рейтинге были представлены приложения 11 банков. Каждый участник был оценен UX-исследователями Markswebb по более чем 140 пользовательским сценариям и 782 критериям пользовательского опыта.

Эксперты Markswebb отдельно отметили сильные стороны приложения ПСБ — настройку приема платежей, услугу онлайн-кредитования и цифровое решение для депозитных продуктов. Так, по оценке аналитиков, развитие мобильного банка ПСБ направлено на персонализацию пользовательских ролей и учитывает потребности конкретного предпринимателя при постоянном улучшении интерфейса, функциональности, а также расширении линейки продуктов, тарифов и подписок.

«ПСБ постоянно работает над совершенствованием сервисов для своих клиентов. Наш приоритет — развитие функциональности уже существующих и создание новых удобных цифровых решений. Мы фокусируемся на персонализации банковского обслуживания, цифровизации клиентских сценариев и предоставлении экосистемных решений для бизнеса. Признание достижений ПСБ со стороны авторитетного консалтингового агентства Markswebb отражает активную работу всей нашей команды по внедрению наиболее современных и востребованных клиентами продуктов и услуг», — комментирует Иван Паткин, вице-президент — директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.

Реклама. ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». ИНН 7744000912
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