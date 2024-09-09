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9 Сентября , 23:03

В Башкирии урожайность сахарной свёклы превысила 430 ц/га

Свеклосеющие хозяйства Башкирии убрали корнеплоды на площади около 5,4 тыс. га, накопав 234 тыс. тонн корнеплодов, 62 тыс. тонн из них вывезены с полей. В текущем году свекла радует высокой урожайностью, отметили в минсельхозе — в среднем 434 ц/га. В прошлом году по итогам уборки средняя урожайность составляла 344 ц/га — на 14% выше, чем в 2022-м.

Оба сахарных завода республики активно ведут заготовку сырья. В компании «Раевсахар» заготовили 61 тыс. тонн корнеплодов, почти 40 тыс. т. из которых переработали и произвели 4 тыс. тонн сахара. В Чишминском сахарном заводе пока заготовили 9 тыс. тонн свеклы, переработку планируют запустить на днях.

Также на полях продолжаются другие работы. Кормовые культуры скошены на площади 574 тыс. га. Аграрии заготовили 1, 174 млн тонн сенажа, что составляет 105% к плановому объему, а также — 156 тыс. тонн сена (71%) и 101 тыс. тонн силоса (13%).

Автор:Элина Ахметова
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