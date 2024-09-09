В Башкирии названа системообразующая сетевая организация

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» и постановлением правительства РФ «Об утверждении критериев отнесения территориальных сетевых организаций к системообразующим территориальным сетевым организациям», в Башкирии системообразующей территориальной сетевой организацией (ТСО) на 2025-2029 годы определены «Башкирские распределительные электрические сети».

Идея создания системообразующих ТСО появилась не случайно. Сегодня в нашей стране работают около 1,3 тысячи территориальных сетевых организаций. И 40% из них, по информации минэнерго России, не соответствуют требованиям надежности.

У многих ТСО изношены электрические сети, нет аварийных запасов, а ремонты не проводятся в должном объеме. И в довершение всего отсутствуют программы модернизации, которые могли бы исправить имеющиеся недостатки. При этом такие ТСО наравне с другими сетевыми компаниями получают через тариф деньги из общего котла, распределяющего финансовую нагрузку на всех потребителей. Понятно, что подобная ситуация не может устраивать ни региональные, ни федеральные власти.

Решить существующую проблему должна консолидация сетей. Такая мера предусмотрена Стратегией развития электросетевого комплекса РФ. Процесс уже идет, ведь ранее в стране насчитывалось три тысячи ТСО, и их число сократилось более чем вдвое. Этому способствовали установленные для ТСО критерии по количеству персонала, наличию оборудования, возможности быстрого устранения аварий и т. д.

«Принятое на начальном этапе реформы электроэнергетики решение о приватизации электросетей было ошибкой. Передача электроэнергии относится к естественно-монопольным видам деятельности, и раздробление объектов электросетевого комплекса, растаскивание ответственности по множеству небольших компаний пагубно сказывается на надежности», – заявил на заседании думского Комитета по энергетике, где рассматривался вопрос о системообразующих ТСО, его глава Павел Завальный.

В 2022 году правительство утвердило дополнительные критерии для ТСО по протяженности линий электропередачи и мощности центров питания. С 2023-го территориальная сетевая организация должна иметь не менее 20 километров электросетей и оборудование как минимум на 15 МВА. В 2024-м этот порог поднимется до 50 километров и 30 МВА, а в 2025-м - до 300 километров и 150 МВА. Если компания не соответствует критериям, она прекращает работу в статусе ТСО.

В минэнерго России рассчитывают, что к 2025 году в каждом регионе будут функционировать от трех до пяти крупных ТСО, которые будут обеспечивать качественную работу электросетевого комплекса.

Ранее сообщалось, что в Башкирии ведется ремонт системы электроснабжения жилых домов.