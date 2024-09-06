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6 Сентября , 14:35

Банк продлил акцию по Ак Барс Карте: кешбэк 10% за супермаркеты и 5 рублей за транспорт

Ак Барс Банк продлевает акцию «Лови момент» для новых клиентов. Оплачивая Ак Барс Картой покупки в супермаркетах* и поездки в транспорте**, клиенты получат до 1500 кешбэком по итогам расчетного периода.

Акция действует до 30 сентября 2024 года по всей территории России, кроме Республики Татарстан.

Для зарплатных клиентов и пенсионеров за оплату в медучреждениях по карте начисляется дополнительный кешбэк – 3%, за категории аптека, такси, заправка, красота и развлечения такой же кешбэк, а на остальные категории — 1%.

К карте привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45% у партнеров банка. Также на остаток средств от 30 000 ₽ до 100 000 ₽ начисляется 11% годовых.

Оформить карту можно в мобильном приложении, интернет-банке и в отделениях Ак Барс Банка.

* Не более 1000 руб. в месяц в каждом расчетном периоде.

** Не более 500 руб. в месяц в каждом расчетном периоде.

Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК. ИНН 1653001805. Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г.
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