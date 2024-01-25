Выполнение плана по замене лифтов идёт с опережением, уже заменены 59 единиц лифтового оборудования в 27 домах из плана 2024 года. На сегодняшний день подрядные организации ведут работы в 2 домах по замене 6 лифтовых оборудований.
Замена лифтов – это процесс, который требует тщательной подготовки и выполнения. Он включает в себя демонтаж старого лифта, установку нового оборудования и проведение необходимых испытаний.
За период 2014-2023 годов в республике заменено 3817 лифтов в 1341 многоквартирном доме на общую сумму 9,8 млрд рублей.
Перед фондом капремонта стоит задача до 2025 года завершить замену всех лифтов с истёкшим сроком эксплуатации. В 2023 году заменены 446 лифтов в 165 домах. В 2024-2025 годах запланировано заменить 1053 лифта в 410 домах: 2024 год – 433 лифта в 179 МКД, 2025 год – 620 лифтов в 231 МКД.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии заменены все лифты из плана на 2023 год.
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