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Вчера, 15:35

В Башкирии регистр «Земель под стройку» пополнился еще 39 участками

В рамках проекта «Земля для стройки» список участков, пригодных для жилищного строительства, пополнился еще 39 — в Благовещенске и Октябрьском. Их общая площадь — 3,5 га, сообщили в Росреестре по РБ.

Всего в сервис внесены сведения о 529 участках в 21 муниципалитете, из них 49 уже используются: 22 — под строительство индивидуальных домов, 27 — многоквартирных. Большинство вовлеченных участков находятся в Белебее, Благовещенске, Октябрьском, Салавате.

Для просмотра свободных земель под жилую застройку нужно открыть Публичную кадастровую карту (ее правильный адрес: pkk.rosreestr.ru), затем выбрать тип поиска «Жилищное строительство» и без пробелов ввести в строку поиска номер региона, двоеточие и звездочку: 02:*, пояснили в Росреестре.

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