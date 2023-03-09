Промышленное производство в Башкортостане в прошлом году выросло на 2,7 процента

«В 2022 году на реализацию государственной программы по развитию и повышению конкурентоспособности нашей промышленности мы получили из федерального бюджета около 30 млн на поддержку Фонда развития промышленности, а также гранты предприятиям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам на общую сумму более 128 млн рублей. Наш фонд привлек 3,4 млрд рублей из федерального фонда на реализацию 9 проектов общим объемом инвестиций 6,9 млрд рублей». Эти цифры сегодня озвучил на расширенной коллегии минпрома республики Радий Хабиров. Выездное заседание проходит в Туймазах.

«В условиях пандемии и санкций мы дополнительно поддержали отдельные отрасли. В прошлом году для лёгкой промышленности и лесной отрасли выделили 256,6 млн рублей. Из них 13,9 млн — это федеральные субсидии.



Мы также активно развиваем кластеры. Вошли в лидеры по их числу. Минпромторг России определил нас пилотным регионом по внедрению здесь новых подходов. Эту работу мы ведем в тесном взаимодействии с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Республика также участвует в федеральном проекте по развитию газозаправочной инфраструктуры. В прошлом году на эти цели направлено 360 млн рублей субсидий. Построено еще 10 газовых заправок и теперь их у нас 51.



С этого года Башкортостан вошел в число регионов, где будет реализована программа по строительству зарядных станций для электромобилей. В этом году мы получили на эти цели из федерального бюджета около 50 млн рублей. К концу года построим 18 таких станций», — отметил Глава Башкортостана.

По его словам, республика выдерживает все основные тренды в развитии промышленного комплекса. Наши предприятия взяли курс на обеспечение долгосрочного технологического суверенитета. Особенно это касается оборонной составляющей. Более 450 наших предприятий ведут инновационную деятельность. Республика заняла 4-е место в рейтинге научно-технологического развития регионов России.

«Мы выстраиваем доверительные отношения с крупными холдингами. Успешно работают наши совместные межведомственные комиссии с Ростехом, УГМК, „Газпромом“, „Башнефтью“. Активно сотрудничаем с „Роснефтью“. В рамках таких комиссий успешно решаем многие важные вопросы развития компаний, нашего взаимодействия. Пример такого партнёрства — наш совместный с „КАМАЗом“ проект по созданию промышленного технопарка „Мастер“. Прорабатываем вопрос организации центра компетенций пожарно-спасательной техники на производственных мощностях Туймазинского завода автобетоновозов. Благодарим Сергея Анатольевича (Когогина - прим. ред.) за наше сотрудничество и стабильную работу предприятий группы компаний „КАМАЗ“ в республике.



Устойчивая работа производств — основа социально-экономического благополучия республики. В этом году мы ставим задачу сохранить положительную динамику промышленного производства, обеспечить минимум трехпроцентный рост соответствующего индекса (ИПП на 2023 год — 103,1% согласно утвержденному прогнозу СЭР).



Для этого продолжим государственную поддержку предприятий, в том числе наши программы по субсидированию затрат предприятий легкой промышленности и лесопромышленного комплекса. Запустим новую программу поддержки производителей реабилитационного оборудования.



Будем исходить, в первую очередь, из общефедеральных интересов, поддерживать также местных производителей, делать упор на инновации, дальнейшую кластеризацию, укрепление партнерства науки, бизнеса и реального сектора экономики», — сказал Радий Хабиров на расширенной коллегии министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана.