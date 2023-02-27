Ак Барс Лизинг стал участником рынка лизинга подвижного железнодорожного состава

Ак Барс Лизинг провел первую сделку по оформлению лизинга подвижного железнодорожного состава. Клиентом и партнером стала компания «Химпром» — одно из ключевых предприятий отечественной химической индустрии, чья деятельность сосредоточена на крупнотоннажной химии.

Вагоны, предоставленные компанией в лизинг — это уникальные химические цистерны для транспортировки соляной кислоты, произведенные специально под потребности клиента.

Срок договоров лизинга составил 10 лет.

Ак Барс Лизинг — дочерняя компания Ак Барс Банка, созданная в 2003 году. Уже 20 лет компания успешно реализует лизинговые проекты по всей России и финансирует все возможные предметы лизинга: легковой и грузовой транспорт, спецтехника, оборудование, недвижимость, подвижной состав, авиа и водный транспорт.

Узнать подробности и подать заявку на лизинг можно по ссылке.