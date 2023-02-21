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Сегодня, 10:59

В Башкирии остается более 1,5 тысячи объектов незавершенного строительства

В правительстве обсудили, как сократить его объемы.

pravitelstvorb.ru
Фото:pravitelstvorb.ru

Премьер-министр Башкирии провел совещание с муниципалитетами по сокращению объёмов незавершенного строительства.  

Андрей Назаров напомнил, что в 2022 году федеральное законодательство в этой сфере претерпело существенные изменения, соответственно, скорректируются и региональные законы.

На 1 января в регионе осталось 1513 объектов незавершенного строительства. На региональном уровне их количество снизилось на 19% до 1132 единиц.

Премьер отметил хорошую организационную работу муниципалитетов - в целом в районах и городах количество недостроев сократилось до 381 - на 79%.  

«Главы администраций муниципальных районов и городских округов провели хорошую организационную работу. Обеспечили надлежащее документальное оформление объектов и передачу конечному балансодержателю», – сказал Андрей Назаров.

Премьер-министр поручил государственным и муниципальным заказчикам обеспечить актуализацию ведомственных планов по списанию объектов незавершенного строительства; минстрою — представить в правительство акт инвентаризации объектов незавершенного строительства за 2022 год.

Госзаказчикам также поручено заполнить информацией подсистему «Управление значимыми проектами», а минэкономразвития РБ  — сформировать Реестр объектов незавершенного строительства в соответствии с требованиями законодательства.

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