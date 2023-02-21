Премьер-министр Башкирии рассказал о новых федеральных мерах поддержки экономики региона

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на заседании правительства республики рассказал о новых федеральных мерах поддержки и дал ряд поручений министрам.

По его словам, на федеральном уровне существенно расширяется поддержка аграриев. Утверждено постановление правительства России о повышении размеров гранта «Агростартап». Он предназначен для начинающих сельскохозяйственных производителей. Его размер в сфере растениеводства составит 5 млн рублей вместо прежних 3 млн рублей. В сфере животноводства он увеличится с 4 млн рублей до 6 млн рублей.

Кроме того, постановлением уточняются условия так называемого агроконтракта. Теперь он позволяет переработчикам передавать владельцу личного подсобного хозяйства семена сельскохозяйственных культур или молодняк скота, чтобы потом получить готовые овощи или мясо по более выгодным ценам.

Андрей Назаров поручил министерству сельского хозяйства взять этот вопрос на контроль и обеспечить реализацию «Агростартапа» в Башкортостане.

Также глава регионального кабмина рассказал о федеральном перечне значимых объектов, в который вошли Республиканская детская клиническая больница, Республиканский центр детской онкологии и гематологии, Центр спортивной борьбы и другие. Общий объем финансирования объектов строительства из данного перечня составит около 4,7 трлн рублей. Из них 1,4 трлн рублей будет направлено непосредственно в регионы. В этом году планируется поступление 370 млрд рублей.

«В период с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года в нашей стране будет проводиться эксперимент по внедрению таможенного мониторинга, — обратил внимание премьер-министр. — В целом мониторинг — достаточно новая форма контроля. Она уже работает в налоговой сфере. Основная суть такого подхода — сокращение проверок в отношении бизнеса в обмен на его открытость. В эксперименте на добровольной основе могут принять участие уполномоченные экономические операторы и компании — резиденты промышленных кластеров. Единая таможенная информационная система будет сверять информацию из таможенных деклараций участников эксперимента с данными внутреннего учета товаров. Если нарушений и расхождений не будет найдено, участник эксперимента может рассчитывать на снижение числа очных проверок».

Андрей Назаров попросил профильные региональные ведомства внести предложения по участию в таком эксперименте предприятий республики.