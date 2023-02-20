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Сегодня, 10:29

В Башкирии за 2022 год число фальшивых купюр сократилось на 72%

В 2022 году в Башкирии банковская система обнаружила 174 поддельные банкноты. В 2021 их было 622 — почти в 3,5 раза больше.  

Как обычно, большая часть фальшивок, 138 из 174, —  пятитысячные банкноты. Тысячерублевых – 14, двухтысячных – 12.  Подделок номиналом 200 руб. — четыре, 500- и 100-рублевок — по три.

По статистике, фальшивые деньги в основном распространяются на рынке или в мелком магазине, поскольку там у продавцов нет детектора банкнот. Специалисты дали простые советы, как определить подлинность банкнот.

«У всех купюр есть признаки подлинности, заметные невооруженным глазом. Мы рекомендуем проверять минимум три – их можно определить на просвет, на ощупь и при наклоне.  

Например, у самой популярной среди мошенников пятитысячной купюры ниже герба Хабаровска на просвет можно увидеть число «5000», выполненное ровными параллельными рядами микроотверстий. Тонкие штрихи по краям и текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» имеют выпуклый рельеф. Блестящая горизонтальная полоса в середине герба Хабаровска при наклоне банкноты перемещается вверх или вниз», — рассказал заместитель управляющего Нацбанка по РБ Егор Михтанюк.

Подробные описания защитных элементов каждой банкноты — здесь.

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