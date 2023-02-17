За год промышленные предприятия города Башкирии отгрузили продукции на 129 млрд рублей

Промышленные предприятия Стерлитамака по итогам прошлого года отгрузили продукции собственного производства на 129 миллиардов рублей, сообщает правительство Башкирии. Как отметил вице-премьер — глава минпрома РБ Александр Шельдяев, город делает значительный вклад в экономическое развитие региона.

«Мы занимаем первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, третье место по выпуску ПВХ. Башкирская содовая компания входит в тройку крупнейших отечественных производителей каустической соды и является одним из лидеров по производству кабельных пластикатов. „Синтез-Каучук“ единственный в стране производит различные марки каучуков. Высокий темп на предприятиях города сохраняется в том числе благодаря господдержке. Так, в 2022 году предприятия легкой промышленности Стерлитамака получили поддержку в размере 13,2 млн руб.», — пояснил он.

По словам мэра Стерлитамака Рустема Газизова, несмотря на трудности, связанные с непростой международной обстановкой и санкциями против России, промпредприятиям города успешно удалось найти новые стабильные рынки сбыта.

«Мы продолжили инвестиционную политику, направленную на модернизацию, импортозамещение, расширение ассортимента товарной продукции. Сегодня в городе реализуются 157 инвестпроектов, 6 из которых включены в перечень приоритетных», — добавил первый замруководителя администрации Стерлитамака по промышленности и экономике Артур Гафаров.