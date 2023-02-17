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Вчера, 14:36

За год промышленные предприятия города Башкирии отгрузили продукции на 129 млрд рублей

правительство РБ
Фото:правительство РБ

Промышленные предприятия Стерлитамака по итогам прошлого года отгрузили продукции собственного производства на 129 миллиардов рублей, сообщает правительство Башкирии. Как отметил вице-премьер — глава минпрома РБ Александр Шельдяев, город делает значительный вклад в экономическое развитие региона.

«Мы занимаем первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, третье место по выпуску ПВХ. Башкирская содовая компания входит в тройку крупнейших отечественных производителей каустической соды и является одним из лидеров по производству кабельных пластикатов. „Синтез-Каучук“ единственный в стране производит различные марки каучуков. Высокий темп на предприятиях города сохраняется в том числе благодаря господдержке. Так, в 2022 году предприятия легкой промышленности Стерлитамака получили поддержку в размере 13,2 млн руб.», — пояснил он.

По словам мэра Стерлитамака Рустема Газизова, несмотря на трудности, связанные с непростой международной обстановкой и санкциями против России, промпредприятиям города успешно удалось найти новые стабильные рынки сбыта.

«Мы продолжили инвестиционную политику, направленную на модернизацию, импортозамещение, расширение ассортимента товарной продукции. Сегодня в городе реализуются 157 инвестпроектов, 6 из которых включены в перечень приоритетных», — добавил первый замруководителя администрации Стерлитамака по промышленности и экономике Артур Гафаров.
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