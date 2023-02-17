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Вчера, 16:35

В Уфе стартовала программа замены 311 изношенных лифтов в 107 жилых домах

В 2023 году в Уфе запланировано заменить 311 изношенных лифтов в 107 жилых домах. На сегодняшний день уже ведут работы по замене 29 лифтов в шести домах.

Как сообщает Региональный оператор, столь высокие показатели связаны с эффективностью системы сбора и распределения средств на капремонт многоквартирных домов, а также с тем, что часть лифтового оборудования меняется за счет бюджета республики.

После завершения монтажа, отладки работы кабины и подъемного оборудования лифт проходит многоступенчатую проверку перед подписанием приемного акта и окончательной сдачей в повседневную эксплуатацию. Специалисты Ростехнадзора осматривают и тестируют все технические элементы, проверяют заводскую документацию, качество монтажа. Проделанную работу также оценивают жильцы. Если претензий нет, лифт официально вступает в строй.

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