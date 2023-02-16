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Вчера, 22:29

 В Уфимском районе пересмотрят кадастровую оценку в восьми поселках

В текущем году в Башкирии будет проведена переоценка кадастровой стоимости по 2,7 млн объектов недвижимости — земельных участков и капитальных построек, в том числе многоквартирных домов, и уточнены координаты границ участков.

В Уфимском районе такие работы запланировано провести в восьми поселках - Булгаково, Юматово, Кириллово, Русский Юрмаш, Осоргино, СНТ «Автотранспортник», СТ «Вишенка», СНТ «Нефтяник», сообщили в Росреестре по РБ.

Границы установлены и внесены в ЕГРН по 88 из 89 населенных пунктов Уфимского района, осталось закончить работы в Уршаке Булгаковского сельсовета.

Как сообщал ранее Башинформ, в Уфимском районе определено наибольшее число участков, пригодных под жилищную застройку — 219.

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