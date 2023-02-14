БМК в 2022 году увеличил реализацию перспективной канатной продукции

Всего клиентам отгружено более 670 тонн канатов с полимерным покрытием различных диаметров и конструкций. Эта продукция используется в качестве комплектующих на отечественных и импортных карьерных экскаваторах. Основными потребителями стали угольные и металлургические предприятия России, которые высоко оценили работоспособность этих канатов.

Полимерное покрытие защищает канаты от износа, динамических нагрузок и агрессивных сред, это увеличивает их долговечность. Полимер сохраняет пластичность и работоспособность при температурах до -60 градусов, устойчив к воздействию высоких температур до +80 градусов. Покрытие позволяет снизить износ не только самого каната, но и дорогостоящих деталей экскаватора (блоков и шкивов), сократить простои и затраты на эксплуатацию и ремонт.

Эту перспективную канатную продукцию БМК выпускает с 2019 года. Сегодня комбинат изготавливает полимерные канаты в различном исполнении: с покрытием металлического сердечника, с покрытием металлического сердечника и каната в целом, с покрытием каната в целом, а также с использованием разного состава полимера. Такие канаты могут применяться в нефтегазовой промышленности, металлургии и других отраслях.