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Сегодня, 09:23

БМК в 2022 году увеличил реализацию перспективной канатной продукции

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК» (входит в Группу «Мечел») в 2022 году поставил потребителям в 1,7 раза больше канатов в полимере, чем за 2021 год. Эта продукция разработана предприятием для импортозамещения подобных канатов на российском рынке.

Партнерский материал

Всего клиентам отгружено более 670 тонн канатов с полимерным покрытием различных диаметров и конструкций. Эта продукция используется в качестве комплектующих на отечественных и импортных карьерных экскаваторах. Основными потребителями стали угольные и металлургические предприятия России, которые высоко оценили работоспособность этих канатов.

Полимерное покрытие защищает канаты от износа, динамических нагрузок и агрессивных сред, это увеличивает их долговечность. Полимер сохраняет пластичность и работоспособность при температурах до -60 градусов, устойчив к воздействию высоких температур до +80 градусов. Покрытие позволяет снизить износ не только самого каната, но и дорогостоящих деталей экскаватора (блоков и шкивов), сократить простои и затраты на эксплуатацию и ремонт.

Эту перспективную канатную продукцию БМК выпускает с 2019 года. Сегодня комбинат изготавливает полимерные канаты в различном исполнении: с покрытием металлического сердечника, с покрытием металлического сердечника и каната в целом, с покрытием каната в целом, а также с использованием разного состава полимера. Такие канаты могут применяться в нефтегазовой промышленности, металлургии и других отраслях.

«Канаты с полимерным покрытием и в этом году остаются одной из важных позиций в продуктовом портфеле БМК. Планируем и дальше расширять клиентскую базу и увеличивать долю реализации этой продукции. Также продолжим работы по совершенствованию конструкций канатов и испытаниям полимеров различных марок. Все это направлено на дальнейшее повышение эксплуатационных характеристик наших канатов»,
отметил управляющий директор АО «БМК» Сергей Федоров.
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