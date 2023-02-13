В Уфе инвесторам предлагают построить ФОК в рамках концессии

В Уфе для потенциальных инвесторов подготовлен бизнес-план строительства физкультурно-оздоровительного центра в Дёмском районе Уфы. Как пояснили в пресс-службе правительства Башкирии, реализация проекта предполагается в рамках государственно-частного партнерства - путём заключения концессионного соглашения с администрацией города.

Для размещения ФОКа предлагаются на выбор две площадки. Площадь первой — 7,2 тыс. кв.м, здесь можно построить двухэтажный комплекс с ледовой ареной, залами для занятий смешанными единоборствами, тренажёрным залом и универсальным спортивным залом для занятий мини-футболом и баскетболом. Стоимость этого объекта оценена в 613,2 млн руб..

На второй площадке сейчас размещается крытый манеж типа «купол». На его месте может появиться ФОК площадью 3 тыс. кв.м: зал для занятий борьбой, настольным теннисом, а также тренажёрный и универсальный спортивный залы. В данном случае бюджет проекта составит 213,7 млн руб..

По условиям концессионного соглашения земельный участок, принадлежащий городу, будет передан инвестору в аренду без торгов, а инвестор после ввода объекта предоставит городу безвозмездно до 30% тренировочного времени. Соглашение может быть заключено на срок до 49 лет.

Как сообщал Башинформ, инвесторам предложено строить в Уфе и другие ФОКи в разных районах города.