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Вчера, 16:43

Правительство России направило более 7 млрд рублей на создание комфортной городской среды

Валерий Шахов
Фото: Валерий Шахов

Сегодня правительство России направит свыше 7 млрд рублей 80 муниципалитетам из 48 российских регионов. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами отметил, что все они победили в седьмом Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Регионы, представившие лучшие проекты, получат от 80 млн до почти 400 млн рублей. Средства пойдут на реализацию комплексных решений по перезапуску важных для городов мест – парков, набережных, площадей и улиц. Это мероприятие проходит ежегодно по инициативе Президента. За шесть лет в нём победили свыше 600 муниципальных образований практически всех субъектов страны. В прошлом году глава государства поручил вдвое увеличить размер призового фонда – до 20 млрд рублей. В связи с этим приняли решение организовать дополнительный, седьмой конкурс и расширить его, пригласив к участию города с численностью населения до 200 тысяч человек. За всё время проведения такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием. Это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населённых пунктов», -  отметил Михаил Мишустин.

Ранее «Башинформ» сообщал, что победителем конкурса стал Мелеуз с проектом «Цветущий берег Мелеуза», который предусматривает благоустройство территории набережной реки Мелеузка и прилегающей территории. Проект предполагает интеграцию набережной и рынка, как самого экономически активного в городе пространства.

В августе 2022 года победителями конкурса стали 4 города Башкортостана: Агидель, Дюртюли, Ишимбай и Янаул.

«Башкирия побеждала 27 раз, это один из лучших результатов в РФ, за это благодарю минЖКХ и Институт развития городов, надо и дальше выигрывать. Но с реализацией мы немало помучились, поэтому следует тщательнее отбирать подрядчиков», — отметил Глава республики Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в начале 2023 года.

Автор:Азат Гиззатуллин
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