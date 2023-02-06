Погрузка зерна из Башкирии в январе выросла в 5,4 раза

Отправка продукции железными дорогами — один из важнейших индикаторов состояния экономики. Для башкирских предприятий это основной способ отправки больших партий. По данным пресс-службы Куйбышевской ЖД, в январе 2023 года в Башкирии выросла погрузка ряда товаров, в том числе строительных грузов — на 6,2% к январю 2022-го (около 256 тыс. тонн), а зерна — в 5,4 раза (41,3 тыс. тонн). Также выросла погрузка метизов – на 2% (8,4 тыс. тонн), огнеупоров – в 1,5 раза (6,2 тыс. тонн).

Однако в целом погрузка в регионе снизилась на 8,9% к прошлому январю.

Аналогичная картина наблюдается в целом по стране. По данным РЖД, в январе объем снизился на 4,8%. В плюсе, так же как и в Башкирии — стройматериалы (+8%) и зерно (+22,5%).

Снизилась погрузка — нефти и нефтепродуктов, угля, леса, удобрений, химикатов и соды.