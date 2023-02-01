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Сегодня, 12:50

ВТБ профинансирует строительство элитного жилого комплекса в Уфе

ВТБ в Башкирии заключил кредитное соглашение с одним из крупнейших застройщиков региона - ООО «СЗ «Зорге Премьер – ЖСИ» (входит в ГК «Жилстройинвест»). Заемные средства будут направлены на строительство элитного жилого комплекса в центре столицы республики.

Партнерский материал

Уникальный элитный ЖК «Зорге Премьер» станет первым жилым домом в Уфе в стиле ар-деко. Он будет возведен в Октябрьском районе на пересечении улицы Зорге и Лесопаркового проезда.

Выбранная локация оптимально отражает предпочтения и запросы клиентов - жизнь в непосредственной близости с природой и одновременно рядом с центром города. Планируемый срок сдачи объекта – IV квартал 2024 года.

«ВТБ динамично наращивает свое присутствие в строительной отрасли региона, развивая взаимодействие с действующими клиентами и привлекая новых партнеров. Мы рады продолжению сотрудничества с ГК «Жилстройинвест». Совместно с ВТБ Группа реализует в Уфе уже второй проект. Финансирование строительства будет осуществляться с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу, которая обеспечивает безопасность использования средств дольщиков до момента сдачи дома в эксплуатацию»,
отметил управляющий ВТБ в Башкирии Станислав Морилов.
«Подписание нового кредитного соглашения с ВТБ, одним из лидеров финансового рынка, является важным этапом для развития нашей группы компаний и поддержки строительной отрасли. Партнерство позволит реализовать новые масштабные проекты в республике»,
подчеркнула генеральный директор ГК «Жилстройинвест» Гульнара Махмутова.

Справка:

Группой компаний «Жилстройинвест» за 25 лет плодотворной работы сдано в эксплуатацию 25 жилых комплексов общей площадью более 1 млн кв.м., среди которых наиболее известные жителям г. Уфы и республики – ЖК «Аристократ», ЖК «Символ, ЖК «Четыре сезона». В планах компании на ближайшие 6-7 лет построить более 500 тыс кв. м.

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