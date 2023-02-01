ВТБ профинансирует строительство элитного жилого комплекса в Уфе

Уникальный элитный ЖК «Зорге Премьер» станет первым жилым домом в Уфе в стиле ар-деко. Он будет возведен в Октябрьском районе на пересечении улицы Зорге и Лесопаркового проезда.
Выбранная локация оптимально отражает предпочтения и запросы клиентов - жизнь в непосредственной близости с природой и одновременно рядом с центром города. Планируемый срок сдачи объекта – IV квартал 2024 года.
Справка:
Группой компаний «Жилстройинвест» за 25 лет плодотворной работы сдано в эксплуатацию 25 жилых комплексов общей площадью более 1 млн кв.м., среди которых наиболее известные жителям г. Уфы и республики – ЖК «Аристократ», ЖК «Символ, ЖК «Четыре сезона». В планах компании на ближайшие 6-7 лет построить более 500 тыс кв. м.