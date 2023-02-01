ВТБ профинансирует строительство элитного жилого комплекса в Уфе

Уникальный элитный ЖК «Зорге Премьер» станет первым жилым домом в Уфе в стиле ар-деко. Он будет возведен в Октябрьском районе на пересечении улицы Зорге и Лесопаркового проезда.

Выбранная локация оптимально отражает предпочтения и запросы клиентов - жизнь в непосредственной близости с природой и одновременно рядом с центром города. Планируемый срок сдачи объекта – IV квартал 2024 года.