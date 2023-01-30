Банк России выпускает серебряную монету к 150-летию Федора Шаляпина

Центробанк 31 января выпускает в обращение памятную монету в честь 150-летия певца Федора Шаляпина (отмечается 13 февраля). Тираж — 3 тыс. штук, номинал — 2 рубля. Изготовлены монеты Санкт-Петербургским монетным двором из серебра 925 пробы.

Легендарный русский бас является уроженцем Казани, а его оперная карьера началась в Уфе. В разное время он был солистом Большого и Мариинского театров, Метрополитен-оперы. Его репертуар насчитывал почти 400 произведений ­— оперных арий, песен и романсов. В 1918 году Шаляпин первым из деятелей искусств Советской России получил звание народного артиста Республики.

Как сообщал «Башинформ», юбилей Шаляпина будет отмечаться и в Уфе. В программе праздничных мероприятий — гала-концерт с ведущими басами Башоперы, показ «Хованщины» Мусоргского силами оперной студии УГИИ, Шаляпинские чтения, городской конкурс вокалистов, тематические концерты НСО и хоровой капеллы.