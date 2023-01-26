Стало известно, в каких домах Уфы в 2023 году будут менять лифты

В Уфе Республиканской программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2023 году предусмотрена замена 311 лифтов. Новое оборудование установят в 107 жилых домах.

Управляющие компании заблаговременно оповестят жителей о предстоящих работах, разместив объявления на информационных досках подъездов.

После монтажа, отладки работы кабины и подъемного оборудования проведут многоступенчатую проверку с участием специалистов Ростехнадзора. Новые лифты должны соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта, быть энергоэффективными, иметь плавный ход и низкий уровень шума. Перед подписанием акта приема и сдачей в эксплуатацию проделанную работу также оценивают жители. Если замечаний нет, то лифт официально вводится в строй.