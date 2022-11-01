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1 Ноября , 15:19

В Уфе принято решение демонтировать незаконно установленные уличные фонари

В населенном пункте Самохваловка специалисты Башкирэнерго демонтируют уличные фонари в связи с тем, что они были незаконно установлены жителями и подключены к сетям электроснабжения самовольно, без соблюдения требований технических условий, без договора и счетчиков. Фактически произошло бездоговорное потребление электроэнергии. 

Ранее рассматривался вариант передачи светильников на баланс МУЭСП «Уфагорсвет», но так как светильники установлены не по нормативу, принять их на баланс предприятие не может.

Всего энергетики выявили 78 светильников, незаконно установленных на опорах ЛЭП в населенных пунктах Самохваловка и Елкибаево.

Как выяснилось, администрация Калининского района Уфы и городское управление по обеспечению жизнедеятельности не предприняли действий для заключения договоров электроснабжения. В результате безучетного потребления «нагорело» порядка 80 тыс. кВт.ч, материальный ущерб составил несколько сот тысяч рублей.

Кроме того, энергетикам удалось обнаружить, что светильники были смонтированы на опорах линии электропередачи с нарушением технических требований. Это в недалеком будущем неминуемо привело бы к аварийным отключениям ЛЭП и срыву энергоснабжения населенного пункта.

Улицы Калининского района, где требуется установка дополнительных светоточек, включены в программу модернизации сетей наружного освещения. В 2022 году по ней в Самохваловке на улицах Полынка, Просторной, Вольной установили 30 светодиодных светильников.

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