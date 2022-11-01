В Уфе дождь, холод и снег не останавливают укладку асфальта

За прошедшие сутки в Уфе было уложено 90 тонн асфальта на площади 540 квадратных метров. Об этом сообщает администрация города, не уточняя, какой тип асфальтовой смеси был использован для ремонта дорог.

Отметим, что за прошедшие сутки в Уфе практически непрерывно шли интенсивные дожди, мокрый снег, температура воздуха колебалась от +3 до 0 градусов Цельсия.

Согласно российским ГОСТам, неблагоприятными погодными условиями для устройства асфальтобетонных слоев осенью и зимой считается температура от +10°С до минус 10°С. К неблагоприятным факторам также относится моросящий дождь, соответствующий количеству осадков до 2 миллиметров за 12 часов и слабый снег - до 1 миллиметра за 12 часов.

Дорожные работы в неблагоприятных погодных условиях возможны при использовании так называемого литого асфальта, предназначенного, прежде всего, для проведения ямочного ремонта. Однако и в этом случае из заделываемых ям требуется тщательно удалить всю дождевую и талую воду, в связи с чем использование литого асфальта оптимально только в сухую погоду.

Ранее жители Уфы неоднократно выкладывали в интернет фото и видеосъемку укладки обычного асфальта прямо в лужи и на свежевыпавший снег.