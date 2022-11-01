Ак Барс Банк бесплатно проводит платежи в юанях для крупного и среднего бизнеса

Представители среднего и крупного бизнеса получили возможность бесплатно проводить переводы в китайских юанях в Ак Барс Банке. Срок действия акции ограничен — принять в ней участие можно до конца 2022 года.

Узнать подробности и получить консультацию можно по ссылке.

Клиентам банка доступны: — переводы в юанях через прямые китайские банки-корреспонденты, — конвертация юаней в режиме онлайн с минимальным спредом без дополнительных комиссий и сборов, — депозиты в юанях от 1 дня до 3 лет, — финансирование в юанях, выпуск международных аккредитивов и гарантий, — хеджирование.

Напомним, что в настоящее время в банке также действует акция для клиентов малого бизнеса — «Конвертация в юанях за 0%», подробности — по ссылке.