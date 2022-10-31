Правительство РФ продлевает некоторые меры поддержки бизнеса до конца 2023 года

Правительство России продлевает некоторые меры поддержки бизнеса до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе кабмина.

- Акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала.

- В случае реорганизации публичных акционерных обществ определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца.

- Арендодатели сохранят возможность взимать платежи с арендаторов из недружественных стран, закрывших свои магазины, но продолжающих занимать площади, в размере среднемесячной оплаты за прошлый год или расторгать договор в одностороннем порядке.

«Эти меры позволят снизить негативные последствия действия санкций, уменьшить административную нагрузку на предпринимателей и добиться более справедливого перераспределения рисков», – отметил Михаил Мишустин.