Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
28 Октября , 11:01

Уфа вошла в перечень 33 городов, которые будут принимать рейсы из Узбекистана

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Уфа вошла в перечень 33 городов, которые будут принимать рейсы из Узбекистана. Такая договоренность достигнута между министерствами транспорта России и Республики Узбекистан, следует из информации, опубликованной на сайте Росавиации.

Рейсы будут выполняться из городов Москва, Анапа, Астрахань, Благовещенск, Волгоград, Воронеж, Владивосток, Екатеринбург, Жуковский, Иркутск, Казань, Калининград, Красноярск, Краснодар, Кемерово, Минеральные Воды, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Сочи, Саратов, Сургут, Санкт-Петербург, Самара, Томск, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск. 

Действуют следующие ограничения по частоте полетов:

- на маршруте Москва - Ташкент - 39 рейсов в неделю;

- на маршруте Москва - Самарканд - 21 рейс в неделю;

- на маршруте Москва — Бухара - 10 рейсов в неделю;

- на маршруте Москва - Фергана - 10 рейсов в неделю;

- на маршруте Москва - Наманган - 10 рейсов в неделю;

- на всех остальных маршрутах — по 7 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика