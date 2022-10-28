Уфа вошла в перечень 33 городов, которые будут принимать рейсы из Узбекистана. Такая договоренность достигнута между министерствами транспорта России и Республики Узбекистан, следует из информации, опубликованной на сайте Росавиации.

Рейсы будут выполняться из городов Москва, Анапа, Астрахань, Благовещенск, Волгоград, Воронеж, Владивосток, Екатеринбург, Жуковский, Иркутск, Казань, Калининград, Красноярск, Краснодар, Кемерово, Минеральные Воды, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Сочи, Саратов, Сургут, Санкт-Петербург, Самара, Томск, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Челябинск.

Действуют следующие ограничения по частоте полетов:

- на маршруте Москва - Ташкент - 39 рейсов в неделю;

- на маршруте Москва - Самарканд - 21 рейс в неделю;

- на маршруте Москва — Бухара - 10 рейсов в неделю;

- на маршруте Москва - Фергана - 10 рейсов в неделю;

- на маршруте Москва - Наманган - 10 рейсов в неделю;

- на всех остальных маршрутах — по 7 рейсов в неделю на каждом маршруте.