Клиника МЕГИ приглашает поставщиков к сотрудничеству в строительстве частного медцентра

Напомним, проект «MEGI CENTER», расположенный в лесной зоне вдоль улицы Менделеева, представляет собой многопрофильный медицинский центр, площадью в 17 000 кв.м, с территорией в 2 гектара для прогулок и занятий лечебной физкультурой.

В центре предусмотрен операционный блок на 8 операционных, в которых разместится современное оборудование, а также стационар на 80 палат, где в комфортной обстановке пациенты смогут пребывать на время лечения, отмечают в МЕГИ.

В диагностическом отделении будут установлены аппараты экспертного класса, что позволит специалистам центра диагностировать заболевания на ранних стадиях или принять меры для их профилактики.