Новости Башкортостана и Уфы
81.35
-0.01
94.67
+0.28
62.23
+0.91
9+ °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Экономика
19 Октября 2022, 08:00

Клиника МЕГИ приглашает поставщиков к сотрудничеству в строительстве частного медцентра

Сеть клиник МЕГИ продолжает в Уфе строительство частного медицинского центра «MEGI CENTER» и приглашает поставщиков и подрядчиков к сотрудничеству. На сегодняшний день строители завершили два подземных этажа и приступили к возведению четвертого, сообщают в компании.

Партнерский материал
предоставлено пресс-службой Сети клиник МЕГИ
Фото:предоставлено пресс-службой Сети клиник МЕГИ

Напомним, проект «MEGI CENTER», расположенный в лесной зоне вдоль улицы Менделеева, представляет собой многопрофильный медицинский центр, площадью в 17 000 кв.м, с территорией в 2 гектара для прогулок и занятий лечебной физкультурой.

В центре предусмотрен операционный блок на 8 операционных, в которых разместится современное оборудование, а также стационар на 80 палат, где в комфортной обстановке пациенты смогут пребывать на время лечения, отмечают в МЕГИ.

В диагностическом отделении будут установлены аппараты экспертного класса, что позволит специалистам центра диагностировать заболевания на ранних стадиях или принять меры для их профилактики.

«Мы продолжаем строительство и вышли на нулевую отметку: четвертый этаж поднимается, а минус два этажа, которые под землей, уже готовы – там расположатся технические помещения. Планируемая дата открытия - четвертый квартал 2023 года»,
рассказали в МЕГИ.

Сегодня сеть клиник МЕГИ приглашает к сотрудничеству строительные компании, поставщиков и подрядчиков для реализации данного проекта на конкурсной основе: по электрике, водоснабжению, внутренней отделке, отоплению, вентиляции, кондиционированию, фасадам.

Предложения направляйте на почту m2023@megi.ru.

Реклама
Читайте нас:
Выбор редакции
Лонгриды
6 Октября , 09:00
Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
Лонгриды
20 Октября , 09:30
Инвестиции в будущее: как сервисы Билайна становятся доступными и удобными для каждого
Лонгриды
11 Сентября , 17:56
Финансовая капсула: как сохранить и приумножить накопления в условиях снижения ключевой ставки
Лонгриды
11 Сентября , 14:13
Жилой комплекс «Ленинские высотки»: новая глава в истории центра Уфы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru