4 Октября 2022, 12:37

Не только вклады: какие еще банковские продукты предпочитают уральские пенсионеры

Партнерский материал

Порядка 30% договоров по вкладам в Уральском банке Сбербанка приходится на клиентов пенсионного возраста. Однако помимо сбережений клиенты в возрасте от 60 лет также оформляют ипотеку и берут кредиты. Так, среди всех ипотечных заемщиков около 5% — люди в возрасте, а среди всех, кто берет потребительские займы — 4% мужчин и 7% женщин пенсионного возраста. 

Интересно, что клиенты-пенсионеры в повседневной жизни все чаще используют дистанционные сервисы для управления своими финансами. Так, веб-версией и мобильным приложением СберБанк Онлайн сейчас пользуются около 40% клиентов-пенсионеров. Пять лет назад этот показатель был на уровне 24,5%.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка: «Интерес к банковским услугам у людей в возрасте 60+ всегда был высоким. Поэтому Сбербанк разработал для таких клиентов специальную линейку сберегательных продуктов — это и накопительные счета, и вклады. Также в Сбере пенсионерам доступны различные виды кредитования: потребительские займы, кредитные карты и ипотека. И мы видим, что клиенты из этой категории, как правило, являются ответственными и дисциплинированными заемщиками».

Специально для пенсионеров Сбербанк разработал сайт «Активный возраст», на котором можно пройти бесплатные видеокурсы, прочесть полезные статьи и получить информацию о продуктах и предложениях банка.

Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

