Новости Башкортостана и Уфы
81.35
-0.01
94.67
+0.28
62.23
+0.91
9+ °C
Облачно
НедвижимостьЗдоровый выборИдеи - в дело
ПолитикаЭкономикаОбществоМедицинаОбразованиеСпортПроисшествияКультураАналитикаТочка зрения
Все новости
Экономика
22 Сентября 2022, 16:08

«Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения

Партнерский материал
предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
Фото:предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане

«Ростелеком» первым из федеральных операторов получил официальное подтверждение российского происхождения ключевых цифровых платформ для оказания услуг населению. Видеосервис Wink, цифровые платформы для управления многоквартирными домами «Ростелеком. Ключ» и квартирами «Умный дом» в 2022 году включены в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Все три платформы с нуля созданы командами внутренних ИТ-разработчиков группы компаний «Ростелеком».

Независимая экспертиза, которая предшествует включению ПО в реестр, проверяет его соответствие системе критериев и подтверждает, что интеллектуальная собственность принадлежит российской компании. В текущих условиях это также говорит о том, что сервисы защищены от санкционных рисков. Созданное программное обеспечение, дата-центры и другая цифровая инфраструктура для оказания услуг расположены в России, управляются только самой компанией и на их работу не могут повлиять зарубежные вендоры.

«Все наши цифровые сервисы для населения уверенно входят в число лидеров в своих сегментах российского рынка. Успехи наших платформ на рынке говорят о том, что компания способна самостоятельно делать крутые и востребованные клиентами цифровые сервисы. Включение Wink, “Умного дома” и “Ключа” в реестр отечественного ПО свидетельствует о том, что ОТТ-платформы “Ростелекома” используют исключительно российские ИТ-разработки и могут управляться только нашей компанией. Это дает потребителям уверенность, что привычные сервисы будут работать вне зависимости от внешних факторов. Наши платформы делают жизнь людей комфортнее и безопаснее, что уже оценили миллионы наших клиентов по всей стране», — отметила вице-президент по цифровым продуктам массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.

«Ростелеком» подтвердил статус самого крупного ИТ-разработчика среди отечественных операторов связи — ни у кого больше нет одновременно такого количества высокоуровневых цифровых платформ, с нуля созданных собственными силами. Благодаря опыту разработки высоконагруженных систем, мы уверены, что наши платформы обеспечат надежное и качественное оказание услуг миллионам семей. Компания последовательно развивает и наращивает компетенции по внутренней разработке ИТ-решений для всех сегментов бизнеса. И мы нацелены и дальше выполнять стратегическую задачу — создавать конкурентоспособное отечественное ПО, выступая драйвером цифрового развития отрасли», — подчеркнул старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
Фото:предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
Реклама
Читайте нас:
Выбор редакции
Лонгриды
6 Октября , 09:00
Хорошо дома с Ростелекомом: новые стандарты скорости и надежности для всей Башкирии
Лонгриды
20 Октября , 09:30
Инвестиции в будущее: как сервисы Билайна становятся доступными и удобными для каждого
Лонгриды
11 Сентября , 17:56
Финансовая капсула: как сохранить и приумножить накопления в условиях снижения ключевой ставки
Лонгриды
11 Сентября , 14:13
Жилой комплекс «Ленинские высотки»: новая глава в истории центра Уфы
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2025 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru