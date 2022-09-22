«Ростелеком» обеспечил технологическую независимость цифровых сервисов для населения

«Ростелеком» первым из федеральных операторов получил официальное подтверждение российского происхождения ключевых цифровых платформ для оказания услуг населению. Видеосервис Wink, цифровые платформы для управления многоквартирными домами «Ростелеком. Ключ» и квартирами «Умный дом» в 2022 году включены в реестр отечественного программного обеспечения (ПО), который ведет Минцифры России. Все три платформы с нуля созданы командами внутренних ИТ-разработчиков группы компаний «Ростелеком».

Независимая экспертиза, которая предшествует включению ПО в реестр, проверяет его соответствие системе критериев и подтверждает, что интеллектуальная собственность принадлежит российской компании. В текущих условиях это также говорит о том, что сервисы защищены от санкционных рисков. Созданное программное обеспечение, дата-центры и другая цифровая инфраструктура для оказания услуг расположены в России, управляются только самой компанией и на их работу не могут повлиять зарубежные вендоры.

«Все наши цифровые сервисы для населения уверенно входят в число лидеров в своих сегментах российского рынка. Успехи наших платформ на рынке говорят о том, что компания способна самостоятельно делать крутые и востребованные клиентами цифровые сервисы. Включение Wink, “Умного дома” и “Ключа” в реестр отечественного ПО свидетельствует о том, что ОТТ-платформы “Ростелекома” используют исключительно российские ИТ-разработки и могут управляться только нашей компанией. Это дает потребителям уверенность, что привычные сервисы будут работать вне зависимости от внешних факторов. Наши платформы делают жизнь людей комфортнее и безопаснее, что уже оценили миллионы наших клиентов по всей стране», — отметила вице-президент по цифровым продуктам массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.

«Ростелеком» подтвердил статус самого крупного ИТ-разработчика среди отечественных операторов связи — ни у кого больше нет одновременно такого количества высокоуровневых цифровых платформ, с нуля созданных собственными силами. Благодаря опыту разработки высоконагруженных систем, мы уверены, что наши платформы обеспечат надежное и качественное оказание услуг миллионам семей. Компания последовательно развивает и наращивает компетенции по внутренней разработке ИТ-решений для всех сегментов бизнеса. И мы нацелены и дальше выполнять стратегическую задачу — создавать конкурентоспособное отечественное ПО, выступая драйвером цифрового развития отрасли», — подчеркнул старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.