В Уфе построят 200 таунхаусов и 100 домов в рамках крупного проекта компании «ПОРАДОМ»

В Уфе построят 200 таунхаусов и 100 домов - масштабный проект комплексного освоения территорий под Уфой реализует компания «ПОРАДОМ». На счету застройщика строительство уже четырёх посёлков, но «АНДЕРСЕН» - такое сказочное название получил проект - будет особенной историей не только для республики, но и страны. Это первый в России проект загородной малоэтажной застройки с проектным финансированием ДОМ.РФ.

Разрешение на строительство первых домов уже выдано. Градпотенциал проекта – 53,9 тыс. кв. м. Всего в состав ЖК «АНДЕРСЕН» войдут около 200 таунхаусов и 100 индивидуальных домов. Территориально посёлок находится между Демой и Затоном, в Начапкино.

«Мы рады, что нашей компании первой в Башкирии удалось получить разрешение на строительство с использованием проектного финансирования в сфере индивидуального жилого строительства», - отмечает основатель «ПОРАДОМ», Ринат Зайнуллин. - «Проект будет осуществляться на земле, предназначенной для комплексного развития территории, а продажи осуществляться с использованием эскроу счетов - это большой шаг как для нас, так и для развития строительства в регионе».

Необходимо отметить, что будущий жилой комплекс получит высокий уровень благоустройства, центральные коммуникации, социальные объекты и места общего пользования - всё необходимое для самого комфортного проживания. Кроме того, вложения в данный проект являются фактически безрисковыми: судя по девелоперскому рынку, стоимость таунхаусов стабильно растёт с каждым каждым годом, и этот отрыв значительнее, чем разница в продаже и покупке квартир в черте города.