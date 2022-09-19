Ак Барс Банк подготовил выгодные решения для бизнеса

Ак Барс Банк анонсирует сезонный пакет привилегий и скидок для малого и среднего бизнеса. Откройте расчетный счет, чтобы воспользоваться выгодными предложениями для бизнеса.
— Кешбэк 10% за оплату топлива и 1% — на остальные покупки
Бонус доступен для обладателей бизнес-карты «Мир» с бесплатным обслуживанием.
— Кредиты от 11%
Предпринимателям доступен кредит до 10 млн рублей без залога с быстрым решением по минимуму документов.
— Эквайринг под 0% от 499 рублей в месяц
Теперь тарифы на эквайринг — это не процент от оборота, а фиксированный платеж по подписке от 499 рублей /месяц. Зачисление эквайринговой выручки текущим днем — бесплатно, а также онлайн-касса со встроенным эквайрингом под ключ.
— Депозиты до 9,5%
Разместить депозит можно от 10 до 500 тысяч рублей на срок от 3 до 6 месяцев под одну из самых высоких в стране ставок можно не только через офис, но и онлайн — через интернет-банк.
— Льготные программы кредитования от 3%
Банк активно поддерживает бизнес и предлагает участие в десятках государственных льготных программ. Среди них — программы Минэкономразвития, Минцифры и Корпорации МСП.
Ак Барс Банк всегда готов предложить бизнесу выгодные решения. Убедитесь сами — откройте расчетный счет в банке.