Ак Барс Банк подготовил выгодные решения для бизнеса

Ак Барс Банк анонсирует сезонный пакет привилегий и скидок для малого и среднего бизнеса. Откройте расчетный счет, чтобы воспользоваться выгодными предложениями для бизнеса.

— Кешбэк 10% за оплату топлива и 1% — на остальные покупки

Бонус доступен для обладателей бизнес-карты «Мир» с бесплатным обслуживанием.

— Кредиты от 11%

Предпринимателям доступен кредит до 10 млн рублей без залога с быстрым решением по минимуму документов.

— Эквайринг под 0% от 499 рублей в месяц

Теперь тарифы на эквайринг — это не процент от оборота, а фиксированный платеж по подписке от 499 рублей /месяц. Зачисление эквайринговой выручки текущим днем — бесплатно, а также онлайн-касса со встроенным эквайрингом под ключ.

— Депозиты до 9,5%

Разместить депозит можно от 10 до 500 тысяч рублей на срок от 3 до 6 месяцев под одну из самых высоких в стране ставок можно не только через офис, но и онлайн — через интернет-банк.

— Льготные программы кредитования от 3%

Банк активно поддерживает бизнес и предлагает участие в десятках государственных льготных программ. Среди них — программы Минэкономразвития, Минцифры и Корпорации МСП.

Ак Барс Банк всегда готов предложить бизнесу выгодные решения. Убедитесь сами — откройте расчетный счет в банке.