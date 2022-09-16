Новости Башкортостана и Уфы
Экономика
16 Сентября 2022, 15:20

ВТБ в Башкирии нарастил выдачи кредитов наличными более чем на 20%

Партнерский материал

Клиенты ВТБ в Республике Башкортостан в последний летний месяц оформили в банке 1,5 тысячи кредитов наличными на сумму более 850 млн рублей. Это превышает результаты июля более чем на 20%. Всего за январь - август 2022 года ВТБ предоставил жителям региона почти 10 тысяч кредитов наличными на 5 млрд рублей.

«Начиная с апреля спрос наших клиентов на кредиты наличными лишь увеличивается. Рынок потребительского кредитования восстанавливается на фоне поэтапного снижения ключевой ставки и улучшения банками условий по продуктам. В августе ВТБ в Башкирии выдал более 850 млн рублей наличными, что сопоставимо с уровнем выдач на начало 2022 года. В летний сезон – в период отпусков – спрос на потребкредиты традиционно высок. Только за июль - август мы выдали более 3 тысяч кредитов на 1,6 млрд рублей»,
комментирует Станислав Морилов, управляющий ВТБ в Республике Башкортостан.

В целом по России продажи кредитов наличными по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи потребительских займов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей.

В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до 50% своей платежной нагрузки. За первый месяц ей воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали свои кредиты на 6,8 млрд рублей.

Объемы выдач  розничных кредитов в ВТБ растут пятый месяц подряд. За счет снизившихся ставок и действия госпрограмм в банке ожидают, что во втором полугодии продажи кредитов по сравнению с первым  вырастут минимум в 1,5 раза.

