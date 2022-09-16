ВТБ в Башкирии нарастил выдачи кредитов наличными более чем на 20%

В целом по России продажи кредитов наличными по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи потребительских займов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей.

В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать до 50% своей платежной нагрузки. За первый месяц ей воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали свои кредиты на 6,8 млрд рублей.

Объемы выдач розничных кредитов в ВТБ растут пятый месяц подряд. За счет снизившихся ставок и действия госпрограмм в банке ожидают, что во втором полугодии продажи кредитов по сравнению с первым вырастут минимум в 1,5 раза.