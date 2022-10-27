Радий Хабиров: «В Бижбулякском районе построим гимназию с изучением чувашского языка»

В Бижбулякском районе будет построена полилингвальная гимназия с изучением чувашского языка. Об этом в ходе прямой линии заявил Глава республики Радий Хабиров.

Ранее по просьбе жителей Бижбулякского района был реконструирован дом культуры и детская площадка возле него в селе Седякбаш. Дом культуры получил новую сцену, зрительный зал и удобства для маломобильных граждан. Выполнение работ Глава республики проверил лично.

«Это чувашское село, где живут очень трудолюбивые, очень светлые люди, умеющие хранить свою культуру, - отметил Радий Хабиров. – По итогам этой поездки мы приняли решение о строительстве в Бижбулякском районе полилингвальной гимназии. Сейчас я твердо подтверждаю это решение. Срок выполнения наших решений в силу различных причин может сдвигаться вправо, но мы не отказываемся от взятых на себя обязательств».