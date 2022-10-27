Радий Хабиров: «Решение проблем с обеспечением жителей водой – наш первый приоритет»

В ходе «Прямой линии» Главы республики Радия Хабирова жители одного из микрорайонов города Белорецка обратились с просьбой решить проблему отсутствия питьевой и технической воды, которую постоянно приходится возить. При этом в микрорайоне живут как молодые семьи с маленькими детьми, так и пожилые граждане, которым требуется постоянный уход.

«Я всегда говорил главам районов, что очень хочется строить ФОКи и дома культуры, но когда у людей элементарно нет воды, это просто ужасно, - заявил Радий Хабиров. – По Белорецку нужно оформить поручение и решить проблему. Когда мы принимаем какие-то решения, всегда нужно выбирать приоритеты. И среди таких приоритетов на первом месте, безусловно, должна быть вода».