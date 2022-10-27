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«Прямая линия» Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова
27 Октября , 19:59

«Прямую линию» Хабирова прервали на время выступления Путина на Валдайском форуме

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

«Прямую линию» Радия Хабирова прервали на время выступления президента страны Владимира Путина на Валдайском форуме. 

Как сообщал «Башинформ», глава государства рассказал на форуме об опасной и грязной игре Запада. 

«На площадке валдайского клуба мы не раз говорили о больших, серьезных сдвигах, которые уже произошли и происходят в мире, — отметил Владимир Путин. — Ценность валдайских дискуссий в том, что здесь звучат самые разные оценки и прогнозы, - насколько они верны, показывает сама жизнь. Увы, события пока продолжают развиваться по негативному сценарию, о котором мы говорили не раз. Более того, они переросли в масштабные события, системный кризис, и не только в военно-политической, но и экономической и гуманитарной сферах. Запад в последние годы и особенно последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение – это разжигание войны на Украине, провокация вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынка. Последнее, конечно, было сделано не специально, здесь нет никаких сомнений, это ряд системных ошибок западных властей. Плюс к этому, еще и уничтожение общеевропейских газопроводов – запредельная вещь, но мы являемся свидетелями печальных событий. Это то, что Запад поставил на кон в своей игре. Игра эта, безусловно, опасная, кровавая, грязная, она отрицает суверенитет стран и народов, самобытность, уникальность, не ставит ни во что интересы других государств. В этой связи напомню о предложениях России западным партнерам об укреплении доверия и выстраивании системы коллективной безопасности. Кризис, действительно, приобрел глобальный характер, он затрагивает всех, и не нужно питать никаких иллюзий. Перед человечеством сейчас, по сути, два пути — или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно нас всех раздавит, или вместе попытаться найти решение, пусть и неидеальное, но работающее, способное сделать наш мир более стабильным и более безопасным. Рано или поздно новым центрам многополярного мироустройства и Западу придется все равно начать равноправный диалог, и чем раньше, тем лучше», - подчеркнул он.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» создан в 2004 году. За время своей работы он стал признанной на международном уровне площадкой взаимодействия ведущих мировых экспертов с российскими учёными, политиками и представителями государственной власти. Сегодня клуб основное внимание в своей деятельности уделяет исследованиям в области глобальных политических и экономических процессов. За прошедшие годы в работе клуба приняли участие более 1000 представителей мирового научного сообщества из 84 государств.

Встречи Владимира Путина с экспертами стали доброй традицией ещё с момента основания клуба. 

Автор:Галина Бахшиева
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