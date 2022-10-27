Многодетная мама из села Нижнебалтачево поблагодарила Главу Башкирии за детскую площадку

Светлана Шакирова — многодетная мама из села Нижнебалтачево Татышлинского района. В ходе прямой линии с Главой Башкирии в сентябре прошлого года она обратилась к Радию Хабирову с просьбой построить в селе детскую площадку. Тогда руководитель региона дал поручение в 2022 году решить данный вопрос.

«У нас загорелась искорка надежды, когда Глава республики дал утвердительный ответ. И вот спустя год мы получили эту замечательную площадку, — рассказала Светлана Шакирова. — Мы выражаем искреннюю благодарность, прежде всего, Радию Хабирову, что так оперативно отреагировал на наше обращение, и всем людям, которые участвовали в строительстве данной площадки. Я желаю счастливого детства и счастливого будущего нашим детям. Всем здоровья, мира! И пусть детская радость вернётся всем добром».

На сегодняшний день в местной школе обучаются 150 детей, а садик посещают более 40 ребятишек. У детей также есть возможность творческого развития, рядом с детской площадкой находится сельский дом культуры со множеством кружков.

Совсем скоро у жителей села появится возможность посещать и спортивную площадку. Её строят на грантовые деньги, завоёванные в республиканском конкурсе «Трезвое село».