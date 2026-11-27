Согласно документу, гранты предоставляются гражданам России в целях поддержки проектов, направленных на сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей в области литературы, изобразительного искусства и дизайна, архитектуры, музыкального, хореографического, театрального и циркового искусства, кино, музейного и библиотечного дела, художественных промыслов и ремесел, народного творчества, образования и научных исследований и связанных с укреплением традиционных российских духовно-­нравственных ценностей, формированием единого культурного пространства, сохранением культурного наследия народов страны и распространением лучших достижений российской культуры.

В качестве кандидатов на получение грантов могут выступать граждане РФ, осуществляющие активную деятельность в области культуры, искусства, образования. Размер каждого гранта составляет 1 млн рублей.

Решение о предоставлении грантов принимает глава государства. Предложения о предоставлении грантов представляются президенту правительством РФ по результатам ежегодно проводимого министерством культуры РФ конкурса на предоставление грантов.

Условия и порядок проведения конкурса определяет минкультуры, который образует совет по грантам, утверждает положение о нем, а также его состав. Выплата гранта производится в соответствии с соглашением (договором), заключенным в письменной форме министерством культуры РФ с победителем конкурса.

Ранее мы сообщали, что в Уфе талантливым детям вручат стипендии Главы Башкирии и города Уфы.