На гала-концерте «Новые песни России» представили песни на стихи 12 авторов — победителей конкурса. Мероприятие объединило российских артистов, молодых исполнителей, авторов стихотворений и композиторов. На гала-концерте песни на стихи конкурсантов исполнили Екатерина Гусева, Диана Гурцкая, Руслан Алехно, Елена Максимова и другие известные артисты.

Как сообщили «Башинформу» в Союзе писателей Башкортостана, в число победителей вошёл уфимский поэт и писатель Владимир Кузьмичёв — член Союза писателей России и Союза писателей Башкортостана, резидент московского клуба юмористов и сатириков «Чёртова дюжина». Песню «Письмо» на его стихи и музыку Ксении Ротаевой исполнила Софья Онопченко.

— Было очень важно услышать собственные стихи в песенном формате и представить произведения широкой аудитории — не только в России, но и среди всех носителей русского языка, — отметил Владимир Кузьмичев. — Появление новых песен с глубоким содержанием и нравственными ориентирами может повлиять на современную культурную среду и вернуть в нее произведения, которые будут любимы и востребованы десятилетиями.

Проект «Новые песни России» направлен на сохранение и развитие традиций отечественной поэзии. Всего на конкурс поступило более 14 680 произведений от 5764 авторов из всех 89 регионов России и Республики Беларусь. Работы принимались по восьми направлениям: «О защитниках Отечества», «О Родине», «Любовная лирика», «Для детей», «О семье», «О дружбе», «Труд, призвание, выбор жизненного пути» и «Открытая тема». Произведения оценивали 359 экспертов. Каждая работа получила 15 оценок по критериям соответствия тематике конкурса, композиционной целостности, оригинальности и глубины содержания, техники стихосложения, песенности и мелодичности.

Отдельным событием вечера стала премьера новой песни Александры Пахмутовой, созданной в соавторстве с Еленой Ямпольской. Идея композиции-посвящения ушедшим из жизни друзьям и близким принадлежала композитору: она создала мелодию, а текст предложила написать советнику Президента РФ. Песня прозвучала вне конкурсной программы в исполнении Сергея Безрукова и Большого детского хора имени Виктора Попова. Аккомпанировала артистам на фортепиано сама Александра Пахмутова. В завершение вечера все участники концерта исполнили вместе с Львом Лещенко песню «Надежда».

Подготовлен сборник стихотворений победителей и финалистов конкурса совместно с издательством «АвтоГраф».

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