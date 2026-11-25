Они учатся по направлениям: фортепиано (синтезатор), народные инструменты, духовые и струнные инструменты, хореография и художественное направление.
Стипендии Главы Республики Башкортостан и главы администрации Уфы ежегодно присуждаются воспитанникам школ искусств города, добившимся высоких результатов в учебе и творчестве, в целях поддержки и развития способностей и талантов. Размер стипендии главы администрации Уфы сейчас составляет 5000 рублей, уточнила на оперативном совещании начальник управления по культуре и искусству администрации города Айгуль Хасанова.
Торжественная церемония награждения стипендиатов состоится завтра, 26 ноября, в Уфимской детской филармонии.
Ранее мы сообщали, что в Уфе капитально отремонтируют филиал первой музыкальной школы им. Н. Сабитова. На эти цели привлечено 14,8 млн рублей.
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