По итогам объявленных результатов проекты Республиканского центра народного творчества Республики Башкортостан вошли в число победителей в двух номинациях.

Гран-при в номинации «Презентация объектов нематериального этнокультурного достояния народов России» присвоено альманаху «Наследие Башкортостана». Он выходит с 2024 года по итогам работы Экспертного совета министерства культуры РБ по рассмотрению объектов нематериального этнокультурного достояния для включения в Единый реестр Республики Башкортостан.

Почетное звание лауреата завоевала рекламная кампания III Всероссийской детской фольклориады, прошедшей в июне 2026 года в Уфе. Фестиваль объединил более тысячи юных исполнителей из 80 регионов России. На протяжении трех дней участники представляли народные песни, танцы, музыкальные традиции и национальные костюмы своих регионов.

Также в ходе онлайн-семинара состоялась презентация информационно-издательских проектов – победителей конкурса и выступления экспертов. Об информационном освещении III Всероссийской детской фольклориады в деталях рассказал заведующий отделом продвижения Республиканского центра народного творчества РБ Альберт Мухамадиев. В своем выступлении он отметил особый вклад Агентства по печати и СМИ РБ в рекламную кампанию Фольклориады, а также серьезную информационную поддержку со стороны подведомственных учреждений минкультуры РБ и самого министерства.

Всероссийский смотр-конкурс информационной деятельности в сфере народного творчества проводится один раз в два года и предполагает выявление лучших печатных изданий и информационно-издательских проектов в сфере народного творчества, нематериального культурного наследия и культурно-досуговой деятельности. В этом году смотр собрал региональные центры народного творчества, муниципальные дома культуры, а также авторов просветительских проектов о традициях народов России и проводился по номинациям: издательские проекты; тематические интернет-ресурсы; лидер мнения; рекламная кампания; информационные проекты, посвященные развитию народного творчества, презентации объектов нематериального этнокультурного достояния народов России.

Учредитель – министерство культуры РФ. Организатор – Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.