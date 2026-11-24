Работы молодых художников отобрали по итогам опен-колла, проведенного в сентябре 2026 года. Из более чем 120 поступивших заявок выбрали работы 16 авторов из девяти регионов страны, работающих с живописью, графикой, скульптурой, фотографией, ассамбляжем и инсталляцией. Большинство участников впервые представят свои произведения в Уфе.

Участники выставки: Дарья Аверьянова (Пермь), Мария Голосная (Одинцово), Анна Кондрашова (Уфа), Ирина Котлова (Тюмень), Борис Макаров (Москва), Дарья Мир (Ереван), Дмитрий Окулич-Казарин (Москва), Дарья Попова (Санкт-Петербург), Анастасия Редина (Москва), Анна Рожкова (Москва), Тася Ронжина (Уфа), Ая Филинская (Томск – Санкт-Петербург), Виктория Шендерей (Москва), Алексей Шидловский (Красноярск), Полина Яблонская (Уфа), NEIZVESTNO (Уфа).

Представленные на выставке работы образуют «выставку выставок» — собрание автономных авторских высказываний, формирующих атлас современной художественной мысли. Особое внимание проект уделяет знакомству уфимской публики с новыми имена для локальной художественный сцены.

«В основе проекта лежит концепция mise en abyme („мизанабим“) — художественный прием, действующий по принципу „изображения внутри изображения“ — рекурсивная структура, содержащая собственное повторение. Получивший известность благодаря французскому писателю Андре Жиду, который использовал образ геральдического щита, заключенного внутри другого щита, этот принцип получил развитие в литературе, кинематографе и изобразительных искусствах, — пояснила куратор выставки Луиза Гареева. — Используя этот образ как поле бесконечных цитирований и отражений смыслов, организаторы выставки предложили художникам выбрать произведение в качестве отправной точки для собственного высказывания. Таким образом, выставка исследует интертекстуальность и механизмы (само)цитирования в культуре как симптом сегодняшнего дня».

Выставка будет сопровождаться публичной программой. Вход на выставку свободный, участие в публичной программе требует предварительной регистрации.

Время работы — с 27 ноября по 30 декабря.