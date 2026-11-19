В первом отделении бас-баритон Рим Рахимов исполнит известные и любимые всеми русские романсы. В этих мелодиях живут истории, близкие каждому сердцу, а красота вокальной линии позволяет заново пережить самые тонкие человеческие эмоции. Партию фортепиано исполнит заслуженная артистка РБ Шаура Сагитова.

Особым событием вечера станет исполнение во втором отделении сатирической кантаты Д. Д. Шостаковича «Антиформалистический раёк». Это остроумное и глубокое произведение — пример музыкальной смелости и тонкой иронии автора: в нём композитор обращается к острым вопросам искусства и творческой свободы.

— Сатирическую кантату Шостаковича «Антиформалистический раёк» планирую исполнить в честь 120‑летия со дня рождения великого композитора. Это сочинение в последнее время стало особенно популярным. Оно написано для четырех басов, и раньше я исполнял Двойкина и Тройкина. Хоть там и четыре персонажа, автор написал, что, если артист умеет перевоплощаться, то может исполнять один. Так вот в этот раз я впервые буду петь полностью один — за всех четырех персонажей, — рассказал «Башинформу» артист.

Кантата прозвучит в исполнении Рима Рахимова и Государственной академической хоровой капеллы Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина под руководством художественного руководителя и главного дирижёра, заслуженного деятеля искусств РБ, профессора Алсу Хасбиуллиной, партия фортепиано — заслуженная артистка РБ Камила Зеленина.

Концерт заслуженного артиста Башкортостана, солиста Башкирского академического театра оперы и балета Рима Рахимова состоится 9 декабря в ГКЗ «Башкортостан» (6+).

Ранее мы сообщали, что Рим Рахимов – многодетный отец. В творческой семье певцов Айым (руководитель вокальной студии «Тамыр») и Рима Рахимовых растет четверо детей. 8 июля на праздновании Дня семьи, любви и верности Глава республики Радий Хабиров вместе с супругой объявили со сцены родителям пол будущего четвертого ребенка.