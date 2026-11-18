Изначально памятник задумывался в однотонном светлом цвете, а постамент — терракотового оттенка с рельефами. В 2021 году одежду персонажей памятника перекрасили в разные цвета. Скульптуры утратили свой первоначальный вид из-за естественного износа, деформировались элементы.

Сейчас специалисты подрядной организации восстановили руки фигур. Также памятнику вернули его прежний однотонный облик, перекрасив все фигуры в серебристый цвет.

— Красить в разные цвета мы его не будем, — цитирует и. о. главы администрации города Радика Кусербаева газета «Восход». — В этом году нанесем второй слой краски, а уже в следующем году, с наступлением подходящих погодных условий, продолжим реставрацию, так как в фигурах остались трещины, которые необходимо заделать.