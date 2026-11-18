Изначально памятник задумывался в однотонном светлом цвете, а постамент — терракотового оттенка с рельефами. В 2021 году одежду персонажей памятника перекрасили в разные цвета. Скульптуры утратили свой первоначальный вид из-за естественного износа, деформировались элементы.
Сейчас специалисты подрядной организации восстановили руки фигур. Также памятнику вернули его прежний однотонный облик, перекрасив все фигуры в серебристый цвет.
— Красить в разные цвета мы его не будем, — цитирует и. о. главы администрации города Радика Кусербаева газета «Восход». — В этом году нанесем второй слой краски, а уже в следующем году, с наступлением подходящих погодных условий, продолжим реставрацию, так как в фигурах остались трещины, которые необходимо заделать.
Чтобы нанести второй слой краски на скульптуры и заделать трещины, рабочие ожидают подходящей погоды. Если же погодные условия не позволят завершить ремонт в текущем году, реставрация будет продолжена при первой возможности.
Скульптурная группа «Наука и жизнь» — памятник, созданный в 1960-х годах. Композиция посвящена теме освоения космоса. Памятник символизирует стремление к научному прогрессу и развитию, а также отражает эпоху, когда освоение космоса стало важной частью национальной гордости. Памятник состоит из трёх человеческих фигур — космонавта, металлурга и научной сотрудницы. Ключевые элементы: шлем скафандра, спутник, рабочий инструмент, пятиугольник с гербом СССР. В 2000-х годах облик памятника был испорчен, в 2016 году памятник отреставрировали заслуженный художник Башкортостана Рафаэль Кадыров, художник из Салавата Ильнур Ильясов и штукатур Флюра Галимова.
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