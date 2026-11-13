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16:15 (UTC+5), 13 Ноября 2026

В Уфе открылась выставка фотохудожника и кинооператора Рафаэля Сарваева

12 ноября в уфимском кинотеатре «Родина» открылась выставка Рафаэля Сарваева. Его имя можно увидеть в титрах многих игровых и документальных фильмов, созданных в Башкирии.

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из личного архива Рафаэля Сарваева пресс-служба Союза кинематографистов РБ
Фото: из личного архива Рафаэля Сарваева | пресс-служба Союза кинематографистов РБ
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

В экспозицию вошли уникальные, ранее не публиковавшиеся архивные снимки 2005–2006 годов. На фотографиях запечатлена рабочая атмосфера периода создания сценария фильма «Крылья мои» с участием двух выдающихся деятелей культуры: кинорежиссера, основателя киностудии «Башкортостан», заслуженного работника культуры Башкирской АССР, лауреата Государственной республиканской премии имени Салавата Юлаева Амира Абдразакова и журналиста, кинодраматурга Ренарда Хантимирова.

«Эти выдающиеся мастера сыграли огромную роль в моем становлении как творческой и разносторонней личности. Я безмерно благодарен им за вложенный в меня труд, бесценную мудрость и искреннюю веру в мои силы», — рассказал «Башинформу» Рафаэль Сарваев.

Выставка открылась перед премьерой фильма Булата Юсупова «Фарзана идёт на запад». Фотопроект организован при поддержке стипендии Союза кинематографистов России.

Рафаэль Сарваев пресс-служба Союза кинематографистов РБ
Рафаэль Сарваев пресс-служба Союза кинематографистов РБ
Рафаэль Сарваев пресс-служба Союза кинематографистов РБ
Рафаэль Сарваев пресс-служба Союза кинематографистов РБ
Рафаэль Сарваев пресс-служба Союза кинематографистов РБ
Фото: Рафаэль Сарваев | пресс-служба Союза кинематографистов РБ
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Рафаэль Сарваев —  член Союза кинематографистов России, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, кинооператор высшей категории. С детства увлекался фотографией: занимался в любительском фотоклубе УМПО, затем получил образование фотографа в уфимском СПТУ-70 под руководством прославленного фотохудожника РБ Рафаэля Исламова. После службы в армии возглавил фотоклуб. В 2003 году поступил на кинооператорский факультет ВГИКа (мастерская профессора А. Г. Рыбина, педагоги — В. В. Доброницкий, В. С. Кононенко), который окончил с отличием в 2011 году. Свой путь на киностудии «Башкортостан» им. Амира Абдразакова начинал совместно с известными кинооператорами Ильдусом Галиуллиным и Алянусом Биктимеровым.

Сегодня работает в различных киножанрах и выступает наставником для нового поколения кинематографистов республики и России. В 2022 году на XV Чебоксарском международном кинофестивале получил приз «Анне» за лучшую операторскую работу в фильме «Двое видели козу» (режиссёр — Андрей Носков), на международном кинофестивале «Серебряный Акбузат» — приз имени Гильвана Амирова «За лучшую операторскую работу» за фильм «Внеклассный урок» (режиссер Руслан Юлтаев). Документальный фильм «Водяная», где оператором был Рафаэль Сарваев, удостоен престижной Национальной премии «Золотая свеча» (режиссер ­­­­­Вилюра Исяндавлетова).

В Уфе представили военно-патриотический фильм «Фарзана идёт на запад»
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