В Уфе открылась выставка фотохудожника и кинооператора Рафаэля Сарваева

В экспозицию вошли уникальные, ранее не публиковавшиеся архивные снимки 2005–2006 годов. На фотографиях запечатлена рабочая атмосфера периода создания сценария фильма «Крылья мои» с участием двух выдающихся деятелей культуры: кинорежиссера, основателя киностудии «Башкортостан», заслуженного работника культуры Башкирской АССР, лауреата Государственной республиканской премии имени Салавата Юлаева Амира Абдразакова и журналиста, кинодраматурга Ренарда Хантимирова.

«Эти выдающиеся мастера сыграли огромную роль в моем становлении как творческой и разносторонней личности. Я безмерно благодарен им за вложенный в меня труд, бесценную мудрость и искреннюю веру в мои силы», — рассказал «Башинформу» Рафаэль Сарваев.

Выставка открылась перед премьерой фильма Булата Юсупова «Фарзана идёт на запад». Фотопроект организован при поддержке стипендии Союза кинематографистов России.