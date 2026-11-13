В Уфе открылась выставка фотохудожника и кинооператора Рафаэля Сарваева

В экспозицию вошли уникальные, ранее не публиковавшиеся архивные снимки 2005–2006 годов. На фотографиях запечатлена рабочая атмосфера периода создания сценария фильма «Крылья мои» с участием двух выдающихся деятелей культуры: кинорежиссера, основателя киностудии «Башкортостан», заслуженного работника культуры Башкирской АССР, лауреата Государственной республиканской премии имени Салавата Юлаева Амира Абдразакова и журналиста, кинодраматурга Ренарда Хантимирова.
«Эти выдающиеся мастера сыграли огромную роль в моем становлении как творческой и разносторонней личности. Я безмерно благодарен им за вложенный в меня труд, бесценную мудрость и искреннюю веру в мои силы», — рассказал «Башинформу» Рафаэль Сарваев.
Выставка открылась перед премьерой фильма Булата Юсупова «Фарзана идёт на запад». Фотопроект организован при поддержке стипендии Союза кинематографистов России.
Рафаэль Сарваев — член Союза кинематографистов России, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, кинооператор высшей категории. С детства увлекался фотографией: занимался в любительском фотоклубе УМПО, затем получил образование фотографа в уфимском СПТУ-70 под руководством прославленного фотохудожника РБ Рафаэля Исламова. После службы в армии возглавил фотоклуб. В 2003 году поступил на кинооператорский факультет ВГИКа (мастерская профессора А. Г. Рыбина, педагоги — В. В. Доброницкий, В. С. Кононенко), который окончил с отличием в 2011 году. Свой путь на киностудии «Башкортостан» им. Амира Абдразакова начинал совместно с известными кинооператорами Ильдусом Галиуллиным и Алянусом Биктимеровым.
Сегодня работает в различных киножанрах и выступает наставником для нового поколения кинематографистов республики и России. В 2022 году на XV Чебоксарском международном кинофестивале получил приз «Анне» за лучшую операторскую работу в фильме «Двое видели козу» (режиссёр — Андрей Носков), на международном кинофестивале «Серебряный Акбузат» — приз имени Гильвана Амирова «За лучшую операторскую работу» за фильм «Внеклассный урок» (режиссер Руслан Юлтаев). Документальный фильм «Водяная», где оператором был Рафаэль Сарваев, удостоен престижной Национальной премии «Золотая свеча» (режиссер Вилюра Исяндавлетова).
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