В Русском театре Башкирии представили нового художественного руководителя

Представляя нового руководителя, первый заместитель премьер-министра правительства РБ Урал Кильсенбаев отметил, что он человек очень добросовестный, честный и порядочный, хорошо знакомый всем по многолетней общественной и культурной работе в республике.
«Рассчитываем, что с его приходом темпы развития театра не просто сохранятся, но и вырастут, а коллектив ждет яркое будущее, — подчеркнул Урал Кильсенбаев. — Государственный академический русский драматический театр — это гордость нашей республики, сцена с огромной историей и прекрасными традициями, которые закладывались десятилетиями. Желаю Александру Владимировичу и всему замечательному коллективу Русского драматического театра вдохновения, новых творческих побед и процветания!»
Урал Тагирович отметил, что целая эпоха в жизни театра связана с Михаилом Исаковичем Рабиновичем. Его преданность делу стала мощнейшим фундаментом для развития всего театрального искусства не только Башкортостана, но и всей России. Прошло время, и театр сегодня продолжает уверенно развиваться, достойно держа эту высокую планку, побеждая на престижных фестивалях и радуя зрителей новыми постановками.
Также слова благодарности были адресованы Елене Федоровне Кондояниди, которая служит в родном Русдраме более 40 лет, пройдя путь от звукорежиссера до руководителя. Сегодня она бережно хранит традиции коллектива и держит высочайшую планку.
Отдельная важная задача на перспективу, которую сейчас прорабатывают по поручению Главы Республики Башкортостан, — это масштабное обновление здания театра. Сейчас готовится вся необходимая база для модернизации здания.
Александр Владимирович Кузьменко родился 7 апреля 1966 года. После окончания Чишминской средней школы № 1 окончил Уфимский государственный институт искусств. В Советской армии служил сначала на военном корабле, потом — в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота.
С 1989 года был ведущим программ ГТРК «Башкортостан». Играл в Русском академическом театре, в Национальном молодёжном театре. Народный артист Республики Башкортостан.
С 2006 года возглавлял Республиканскую организацию Российского профсоюза работников культуры. Уже будучи в этой должности, в 2013 году окончил Башкирский институт социальных технологий по специальности «Юриспруденция».
Председатель Общественного совета проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».
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