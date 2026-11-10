В Башкирии стартовал фестиваль творчества добровольцев «Волонтерская душа»

– Для участия в фестивале приглашаются талантливые добровольцы (волонтеры) Республики Башкортостан, волонтерские движения, ветераны СВО и члены их семей, а также те, кто добровольно и бескорыстно делает «Всё для Победы!» – написал артист на своей странице в соцсети. – Фестиваль уникален в своем роде, ведь он дает возможность подзарядиться положительными, животворящими эмоциями, живым общением с коллегами из других районов, обменяться опытом, впечатлениями, наладить связи, поддержать друг друга, реализоваться творчески на одной сцене бок о бок со своими «боевыми товарищами» крепкого тыла и мастерами искусств, показать себя, посмотреть на других, а самое главное – наполниться яркими впечатлениями и вдохновением.

Конкурсные направления и номинации: «Патриотическая поэзия», «Фронтовая поэзия», «Композитор», «Инструментальное творчество», «Авторская патриотическая песня», «Ансамбль», «Голос Победы», «Победный хор», «Хореография», «Оригинальный жанр», онлайн «Художественное и декоративно-прикладное искусство Победы», онлайн «Всё для Победы» — продукция (изделий) волонтерских штабов и движений для фронта. Специальные призы и номинации: «Лучшая песня про добровольцев (волонтеров)», «Лучшая песня про военных корреспондентов», «Лучшая песня про военных медиков».

Ранее мы рассказывали, как уфимец на велосипеде преодолел путь знаменитой 112-й Башкавдивизии.