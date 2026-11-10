Проект музея Боевой Славы из Уфы завоевал туристскую премию «Маршрут года»

Презентацию программы перед жюри провели заведующая отделом научно-просветительской работы Зиля Фазылова и заведующая отделом развития музея Лилия Нурасова.

«Бравые каникулы» – это не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю, где школьники знакомятся с героическим прошлым республики в рамках обзорной экскурсии «Башкортостан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Также благодаря 3D-формату они видят технику и вооружение Победы, узнают о быте советских солдат. Но самое главное – участники программы могут прикоснуться к истории: подержать в руках музейные предметы, примерить настоящую форму бойцов Красной Армии, научиться завязывать вещмешок и даже освоить азы оказания первой медицинской помощи. Завершается каждое путешествие в прошлое творческим мастер-классом по изготовлению письма-треугольника – символа фронтовой переписки.

Победителями в номинациях также стали проекты из Башкортостана: литературный туристический маршрут – «По следам Аленького цветочка: Уфа и Аксаковское имение» (Уфа), Лучшая идея маршрута – «Межрегиональный маршрут "В поисках Аленького цветочка"» (Республика Башкортостан, Оренбургская область, Самарская область), Лучшая программа в объектах туризма и гостеприимства – «Известная неизвестная Уфа» (Уфа); иммерсивная программа «Башкирское гостеприимство» в студии Бишбармак (Уфа); Лучший музейный маршрут или экскурсия – интерактивная экскурсионная программа «Бравые каникулы» (Уфа) и «Бирск: русский город на Башкирской земле» (Бирск), Лучший активно-приключенческий маршрут – веломаршрут по городу Бирску «Век за час» (Бирск), квест-экскурсия «Урал батыр и камни природы» (Уфа) и «Трёхречье: сплав по реке Сим от Асканыша до Охлебинино» (Уфа), Лучший детский маршрут – новогоднее приключение «Сказки под ёлкой» (Уфа), Лучший железнодорожный туристический маршрут – Горный экспресс «Айгир», Лучший маршрут выходного дня – джип-тур к Самохинскому водопаду (Бирск), Лучший маршрут научно-популярного туризма – научно-популярный туризм в Республике Башкортостан, Лучший эко-агротуристический маршрут – «Уфимское ожерелье», Лучший этнографический маршрут – «Музей под открытым небом – сказки Южного Урала (село Воскресенское Мелеузовский район), поездка на Лимоновский гребень и на родину Салавата Юлаева (Уфа)», Маршрут, посвященный Году единства народов России – «Дёма зовёт: легенды, обряды, история», тур с посещением чувашского села Кекен-Васильевка и санатория им. А.П. Чехова (Уфа).

Всего на конкурс были представлены 257 проектов из 41 региона России и из Республики Беларусь. После проведения восьми отборочных этапов самые лучшие проекты получили право на участие в финальных мероприятиях.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии капитально отремонтировали историко-краеведческий музей города Агидели.